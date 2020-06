Fase 3: avvocati a Bonafede, Giustizia ferma, a rischio tenuta sociale Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente facente funzioni del Consiglio nazionale forense, Maria Masi e il coordinatore dell'Organismo congressuale forense, Giovanni Malinconico, hanno denunciato che "in un momento tanto drammatico per l'Italia, la giustizia italiana ha raggiunto uno dei livelli più critici della storia repubblicana: è oggi paralizzata e quasi del tutto inaccessibile". Oggi davanti al tavolo presieduto dal guardasigilli Bonafede, Masi e Malinconico hanno aggiunto: "Il perdurare di una situazione di stallo nei tribunali non può più trovare giustificazione nel momento in cui l'intero Paese sta invece programmando la ripartenza di tutte le attività produttive e sociali. Il Consiglio nazionale forense e l'Organismo congressuale forense, nelle rispettive prerogative e ambiti, si impegnano pertanto ad assumere ogni iniziativa utile affinché anche per il comparto della giustizia sia possibile ripartire concretamente nell'interesse dei diritti dei cittadini. Così è a rischio la tenuta socio-economica del Paese, privato dal presidio imprescindibile della funzione giurisdizionale". (segue) (Rin)