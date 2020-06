Fase 3: avvocati a Bonafede, Giustizia ferma, a rischio tenuta sociale Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvocatura 'opinatamente' esige la reale ripresa dell'attività giudiziaria, modificando la disciplina vigente, e ha chiesto al ministro che si riparta immediatamente con la trattazione delle udienze in compresenza fisica, con la sola eccezione dei casi in cui ciò sia motivatamente impossibile per persistenti esigenze di natura sanitaria, e in alternativa con le modalità telematiche già individuate purché effettive e non pretesto di ingiustificati rinvii. (segue) (Rin)