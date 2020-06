Coronavirus: Castaldi (M5S), legge Regione Abruzzo su misure anti-Covid priva di coperture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario ai Rapporti col parlamento Gianluca Castaldi (M5s) in un post su Facebook afferma: "mi dispiace constatare che fra le leggi impugnate dal Cdm ce ne sia una della Regione Abruzzo. Soprattutto perché si tratta di una legge, come è scritto al primo articolo, che ha come finalità quella di prevedere "misure straordinarie di contrasto alla grave crisi socio-economica" causata dal Coronavirus. E proprio in una legge così importante ci si dimentica, a norma dell'art. 81 della Costituzione, di prevedere adeguate coperture finanziarie?". Secondo Castaldi, "forse con un maggiore dialogo fra le diverse istituzioni, in particolare fra Regioni e Governo, certe sviste si sarebbero potute evitare: invece - osserva -, non sempre ma a volte, ha vinto la tentazione di voler fare da soli e in ordine sparso, per poter dire di aver agito meglio del Governo. Mi auguro che questo dialogo migliori in futuro, da parte mia la disponibilità c'è sempre stata e sempre ci sarà", conclude Castaldi.(Com)