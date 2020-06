Sanità: Lega, Tar boccia decreto Regione Lazio su liste attesa, smascherati Zingaretti e D'Amato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bocciatura da parte del Tar del decreto con il quale la Regione Lazio avrebbe dovuto risolvere il problema delle file per gli esami diagnostici, "smaschera finalmente il duo Zingaretti-D'Amato e quel modello di sanità tanto sbandierato in 7 anni e mezzo e che ha portato, al contrario, solo inefficienze, sperperi, chiusure di ospedali e precarietà lavorative". È quanto dichiara, in una nota, il consigliere regionale della Lega Daniele Giannini. "Tra l'altro la bocciatura è arrivata sulle tempistiche, minime e massime, delle prestazioni ambulatoriali e di ogni singola prestazione sanitaria riguardante 63 esami o visite specialistiche (tra i quali, ad esempio, la risonanza magnetica, le visite dermatologiche, ginecologiche e altre) - aggiunge Giannini -. Una figura barbina per il segretario del Pd certificata dallo stesso Tar che ha censurato il decreto, poiché 'privo di motivazione e perché l'amministrazione regionale si è limitata a riportare l'esperienza di altre realtà territoriali in modo acritico, senza considerare le peculiarità della propria condizione'. Se oggi - conclude l'esponente leghista - pensavamo di poter tirare un po' il fiato grazie all'emergenza Covid per ora superata, questa Regione, per colpa della sinistra che la governa, proseguirà a vivere in emergenze stavolta per liste di attesa bibliche".(Com)