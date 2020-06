Scuola: Lega, falso che saltino assunzioni senza approvazione decreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama e responsabile Istruzione della Lega, afferma che "è una grande panzana che, in caso di mancata approvazione del decreto Scuola, salti l'assunzione di 16.000 docenti".In una nota il parlamentare del Carroccio spiega: "È infatti il decreto Rilancio a prevedere l'assegnazione di ulteriori 16.000 posti alle procedure ordinarie e straordinarie bandite ai sensi della legge 159/2019. E anche in questo caso è una presa in giro, visto che nei fatti si tratta solo dell'estensione di un anno scolastico del periodo di riferimento per il reperimento delle disponibilità in base alle cessazioni dal servizio preventivate". (Com)