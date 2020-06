Venezuela: "Guaidò non è in ambasciata", la Francia smentisce Maduro ma il mistero rimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da giorni il governo del presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, lascia intendere di sapere che il leader delle opposizioni, Juan Guaidò, è tutt'altro che libero e in circolazione "tra la sua gente". Sia il presidente che il ministro degli Esteri, Jorge Arreaza, hanno parlato dell'ingresso dell'oppositore in un'ambasciata, "al sicuro", puntando in particolare sulla rappresentanza francese a Caracas. Parigi nega con decisione, confortando le parole dello stesso Guaidò, ma diversi sono gli spunti che tengono vivo il dibattito. L'autoproclamato presidente "ad interim" non compare in pubblico da alcune settimane e, come dimostra una nota ufficiale di protesta pubblicata dal governo francese a metà maggio, l'attività della sede diplomatica transalpina è da qualche tempo oggetto di attenzioni da parte delle autorità locali. Senza contare che l'Assemblea nazionale (An), il parlamento di cui Guaidò rivendica la presidenza, si riunisce in maniera sempre più discontinua e meno visibile. (segue) (Brb)