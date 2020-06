Venezuela: "Guaidò non è in ambasciata", la Francia smentisce Maduro ma il mistero rimane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima denuncia è arrivata a inizio settimana. Maduro aveva detto che il "profugo della giustizia", come usualmente chiama Guaidò, era "nascosto in una ambasciata" e da lì collaborava con gli Stati Uniti nel redigere le sanzioni disposte per far cadere il suo governo. Guaidò è indagato per una serie di reati, tra cui la presunta collaborazione nella regia di due attacchi sferrati da "mercenari" a inizio maggio, ma la procura non ha formalmente emesso un mandato di arresto. L'oppositore aveva comunque respinto l'insinuazione sul proprio profilo Twitter chiarendo che si trovava "dove è sempre stato, con la gente". Nella serata di giovedì sarebbe stato Arreaza, intervistato da una radio locale a dare ulteriori indizi. "Noi non possiamo entrare in una residenza di una ambasciata di qualsiasi paese, in questo caso di Spagna o Francia, e fare in modo che la giustizia se li porti via", ha detto il ministro alludendo anche a Leopoldo Lopez, figura chiave delle opposizioni, da tempo ospite della diplomazia spagnola a Caracas. "Speriamo che questi governi rettifichino la loro posizione e consegnino i profughi alla giustizia venezuelana", ha aggiunto il ministro. Per Arreaza si tratta di una situazione "profondamente irregolare" e una "vergogna per la diplomazia della Spagna, una vergogna per la diplomazia della Francia", situazione di cui i due paesi europei dovranno rispondere "molto presto". La smentita da Parigi arrivava a stretto giro di posta. "Juan Guaido non si trova nella residenza diplomatica francese a Caracas. L'abbiamo confermato più volte alle autorità venezuelane", ha riferito il Quai d'Orsay in un comunicato. Edwad Rodriguez, responsabile della comunicazione di Guaidò, ha insistito. "Juan Guaido è a Caracas. Smentiamo l'informazione secondo la quale avrebbe trovato rifugio presso l'ambasciata di Francia. Le accuse del regime sono invenzioni", ha detto Rodriguez al settimanale francese "L'Obs". (segue) (Brb)