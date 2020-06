Venezuela: "Guaidò non è in ambasciata", la Francia smentisce Maduro ma il mistero rimane (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le "attenzioni" del governo Maduro alla sede diplomatica francese, come detto, non sono nuove. A metà maggio il ministero degli Esteri francese aveva convocato l'ambasciatore venezuelano a Parigi per censurare gli ostacoli posti al "normale funzionamento" dell'ambasciata a Caracas. Una serie di misure "contrarie alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche", ha avvertito il Quai d'Orsay senza specificare le azioni al centro della denuncia. "La Francia esprime il suo fermo rigetto alle misure adottate negli ultimi giorni che inficiano il normale funzionamento della nostra rappresentazione diplomatica a Caracas", si legge in una nota del ministero. Le rimostranze, proseguiva la nota, sono state trasmesse all'ambasciatore venezuelano Hector Mujica Ricardo, convocato presso la sede del ministero. Parigi chiede di mettere fine "senza ulteriore ritardo" alle misure, allo scopo di "ristabilire il funzionamento normale" della rappresentazione diplomatica. (segue) (Brb)