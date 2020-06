Brasile: coronavirus, Senato approva legge su uso obbligatorio maschere in tutto il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato del Brasile ha approvato un disegno di legge che rende obbligatorio l'uso di mascherine in luoghi pubblici o privati accessibili al pubblico, in tutto il paese. Sarà dunque obbligatorio indossare mascherine in caso di accesso ai trasporti pubblici (come autobus e metropolitane), all'interno di taxi e aeroplani. Dal momento che il disegno di legge ha subito modifiche rispetto al testo licenziato in precedenza alla Camera, il testo dovrà nuovamente passare all'esame dei deputati. Il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) comporterà un'ammenda il cui valore sarà stabilito a discrezione degli stati o dei comuni. (segue) (Brb)