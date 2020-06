Brasile: coronavirus, Senato approva legge su uso obbligatorio maschere in tutto il paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molte città hanno già adottato l'uso obbligatorio delle maschere nelle leggi locali. Secondo il disegno di legge, inoltre, sarà a carico del governo fornire maschere alle fasce vulnerabili e meno abbienti della popolazione. La legge stabilisce inoltre che le aziende dovranno fornire mascherine ai propri dipendenti. In caso di mancata fornitura della mascherina, il titolare potrebbe ricevere una multa pari a 300 real (50 euro) per ciascun dipendente scoperto senza l'accessorio. La legge approvata in Senato determina anche l'approvazione di campagne pubblicitarie di interesse pubblico, per informare la popolazione sulla necessità dell'uso di maschere di protezione personale e il modo corretto di indossarle. (segue) (Brb)