Brasile: coronavirus, Senato approva legge su uso obbligatorio maschere in tutto il paese (3)

- Con un nuovo record di morti nelle ultime 24 ore, il Brasile ha ufficialmente superato l'Italia quanto a decessi riconducibili al contagio da nuovo coronavirus. Il paese amazzonico, con una popolazione di 3,5 volte superiore a quella dell'Italia, ha registrato ieri 1.473 nuove morti, per un totale di 34.021, "contro" i 33.689 del nostro paese. I 30.925 casi di contagio censiti ieri portano il totale degli infetti a quota 614.941, secondo solo agli Stati Uniti. Ad oggi la percentuale di letalità, numero di morti su numero di contagiati, è del 5,5 per cento, mentre la mortalità, numero di decessi sulla popolazione totale standardizzato per 100mila abitanti, è un comunque basso 16,2 (in Italia è 39,2). La maggior parte dei decessi, 8.560, sono stati registrati nello stato di San Paolo dove il numero di casi è salito a 129.200. Secondo stato, con 6.327 morti, quello di Rio de Janeiro, dove il numero di casi confermati è di 60.932, seguito da Cearà con 3.813 morti e 59.795 casi confermati. (segue) (Brb)