- A Torino domani, sabato 6 giugno, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3242 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: una temporanea rimonta anticiclonica favorisce una giornata in larga parte soleggiata e asciutta, seppur con annuvolamenti sparsi. Nel tardo pomeriggio e serata aumento dell'instabilità su alto Piemonte con formazione di qualche acquazzone temporalesco. Clima estivo in Valpadana, gradevole. Sulla Liguria insistenza di nubi basse sulla riviera centro-orientale, mentre ad ovest maggiori schiarite soleggiate. Quì clima più fresco, non oltre i 22°C. Ventilazione debole, mare poco mosso o al più mosso ad est. (Rpi)