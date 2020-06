Francia: elezioni municipali, le sfide nelle principali città al secondo turno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2 giugno scorso in Francia è scaduto il termine ultimo per presentare le liste per il secondo turno delle elezioni municipali. Il voto, inizialmente previsto per il 22 marzo, è stato poi spostato al 28 giugno a causa dell'emergenza sanitaria provocata dal coronavirus. Al secondo turno delle amministrative possono partecipare tutte le formazioni che hanno ottenuto almeno il 10 per cento dei consensi nella prima tornata elettorale tenutasi lo scorso 15 marzo. Sono circa 5 mila i comuni coinvolti in tutto il paese, e fra questi le principali città della Francia, a cominciare da Parigi. Con il 29,33 per cento ottenuto al primo turno, il sindaco della capitale in carica, la socialista Anne Hidalgo, non dovrebbe avere particolari difficoltà a battere la sua principale sfidante, la repubblicana Rachida Dati (22,72 per cento). Il primo cittadino uscente potrà contare anche sull'alleanza stretta dopo il primo turno con il candidato del partito ambientalista Europa Ecologia-I Verdi (Ee-Lv), arrivato quarto il 15 marzo scorso con il 10,8 per cento delle preferenze. Secondo l'accordo, ai verdi dovrebbero andare una decina di posti al consiglio municipale parigino. Dopo lo scandalo a luci rosse che ha investito il suo candidato, Benjamin Griveaux, costringendolo al ritiro, La République en marche (Lrem) ha schierato l'ex ministro della Salute, Agnes Buzyn, che però non è stata in grado di capovolgere i sondaggi arrivando terza con il 17,26 per cento dei voti. Buzyn ha avuto dei problemi anche con la sua stessa formazione politica dopo aver definito "una mascherata" il primo turno del 15 marzo, mantenuto dal governo nonostante i pericoli legati alla crisi sanitaria del coronavirus. Il deputato e matematico Cedric Villani ha deciso di continuare da solo rifiutando la mano tesa da Buzyn. Villani aveva deciso di presentare una candidatura da dissidente alla poltrona di sindaco della capitale entrando in conflitto con il suo partito, La République en marche, che inizialmente aveva scelto Griveaux. (segue) (Frp)