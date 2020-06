Francia: elezioni municipali, le sfide nelle principali città al secondo turno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Lione tutto ruota invece intorno a Gerard Collomb, sindaco dal 2001, che ha rotto definitivamente con La République en marche, stringendo un'alleanza con i Repubblicani in vista del secondo turno. Il 28 maggio scorso, durante una conferenza stampa, Collomb (15,7 per cento al primo turno) ha annunciato a sorpresa il ritiro della sua candidatura alla presidenza della metropoli di Lione, lasciando così strada libera al candidato dei Repubblicani, François-Noel Buffet, arrivato secondo al primo turno con il 17,7 per cento, dietro al candidato degli ambientalisti (Ee-Lv), Bruno Bernard, primo al 22,6 per cento. Come controparte, il pretendente della destra alla poltrona di primo di cittadino, Etienne Blanc (17,01 per cento), lascia il posto di capolista, favorendo così Yann Cucherat (14,92 per cento), considerato come il delfino di Collomb. La metropoli di Lione è una collettività a statuto speciale, unica nel suo genere in Francia, che detiene ampi poteri e svolge un ruolo centrale nella vita politica territoriale.L'obiettivo è quello di sbarrare la strada di Ee-Lv, il partito ambientalista che al primo turno ha ottenuto il 28,46 per cento delle preferenze con il candidato sindaco Gregory Doucet. (segue) (Frp)