Francia: elezioni municipali, le sfide nelle principali città al secondo turno (4)

- Anche in altre città della Francia si ripete lo schema di sostegno fra i Repubblicani e Lrem. A Tolosa il duello si giocherà infatti tra il sindaco uscente dei Repubblicani sostenuto da La République en marche, Jean-Luc Moudenc (36,19 per cento al primo turno) e Antoine Maurice (27,57 per cento), della lista Archipel Citoyen (Arcipelago comune) formata da La France Insoumise e gli ambientalisti di Europa Ecologia-I Verdi (Eelv). Dopo aver ottenuto il 18,53 per cento, al socialista Nadia Pellefigue, si è ritirata annunciando il sostegno a Maurice. A Nizza il sindaco uscente dei Repubblicani Christian Estrosi si prepara alla vittoria dopo aver ottenuto il 47,62 per cento al primo turno, forte anche del sostegno ricevuto da La République ne marche. Il primo cittadino in carica dovrà affrontare lo sfidante del Rassemblement National, Philippe Vardon (16,69 per cento) e quello ambientalista Jean-Marc Governatori (11,30 per cento). La sinistra non è riuscita a trovare un'intesa e si è presentata in ordine sparso. Il Partito socialista, che ha raccolto solamente il 6,57 per cento con il candidato Patrick Allemand, ha lanciato un appello per votare scheda bianca. (segue) (Frp)