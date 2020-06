Francia: elezioni municipali, le sfide nelle principali città al secondo turno (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Le Havre, il primo ministro francese Edouard Philippe ha approfittato delle divergenze dei suoi avversari e al primo turno ha ottenuto il 43,6 per cento delle preferenze, in una città in cui è già stato sindaco dal 2010 al 2017. Dopo la mancata alleanza tra il candidato del Partito comunista francese, Jean-Paul Lecoq, (35,88 per cento dei voti) e quello di Ee-Lv, Alexis Deck (8 per cento), il premier sembra avere davanti a sé la strada spianata. In un'intervista rilasciata al quotidiano locale “Paris-Normandie” a fine gennaio, Philippe ha dichiarato che, in caso di vittoria, resterà capo del governo fino a quando Macron gli accorderà “la sua fiducia”. Nell'attesa, il ruolo di primo cittadino verrà ricoperto da Jean-Baptiste Gastinne, attuale sindaco di Le Havre per i Repubblicani. In questi ultimi giorni sulla stampa francese stanno circolando delle indiscrezioni che vedrebbero Philippe sul punto di uscire dal governo in occasione di un rimpasto che potrebbe arrivare dopo le municipali. Tuttavia, secondo un recente sondaggio, il 69 per cento dei francesi si dice favorevole a mantenere Philippe al suo posto nel caso in cui si dovesse nominare un nuovo esecutivo. (segue) (Frp)