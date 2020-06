Francia: elezioni municipali, le sfide nelle principali città al secondo turno (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella vicina Rouen, per contrastare il candidato del partito socialista Nicolas Mayer-Rossignol (29,52 per cento al primo turno), il rappresentante di Diversa Destra (Dvd), Jean-François Bures (10,1 per cento), si è unito a Marine Caron (6,14 per cento), della lista centrista "Insieme per Rouen". L'alleanza, però, potrebbe non bastare, visto che Mayer-Rossignol ha ricevuto l'appoggio di Jean-Michel Beregovoy (23,16 per cento), candidato di Ee-Lv. Dopo aver ottenuto il 16 per cento al primo turno, il candidato de La République en marche sostenuto anche dai Repubblicani e dai centristi del Mouvement Democrate (MoDem), Jean-Louis Louvel, ha deciso di ritirarsi pubblicando una lettere in cui presenta le sue "scuse più sincere". Rimanendo sempre a nord, a Lille il secondo turno sarà caratterizzato da un triangolare che vedrà opporre il sindaco uscente, la socialista Martine Aubry (29,80 per cento al primo turno), al candidato di Europa Ecologia-I Verdi (Ee-Lv), Stephane Baly (24,53 per cento), e a quella de La Republique ne marche, Violette Spillebout (17,5 per cento). La campagna elettorale è stata segnata dalla mancata alleanza tra Aubry e Baly, che non sono riusciti a trovare un'intesa. "C'è un problema di fiducia tra di noi", diceva il primo cittadino in carica già durante la campagna elettorale, prima dell'annuncio ufficiale arrivato all'inizio di giugno. Il candidato de La France Insoumise, Julien Poix (8,85 per cento), che non si è qualificato per il secondo turno, non ha dato indicazioni di voto ma ha chiesto ai suoi elettori di contribuire alla sconfitta del partito del presidente Emmanuel Macron. (segue) (Frp)