Francia: elezioni municipali, le sfide nelle principali città al secondo turno (7)

A Bordeaux il primo giugno il candidato de La Republique en marche, Thomas Cazenave (12,69 per cento al primo turno), ha annunciato che il 28 giugno si presenterà sulla lista del sindaco uscente, il repubblicano Nicolas Florian ( 34,56 per cento). In questo modo il primo cittadino potrà evitare un quadrangolare che lo avrebbe messo in difficoltà. Florian il 15 marzo scorso aveva ottenuto solamente 96 voti in più dell'ambientalista Pirere Hurmic, sostenuto da Ee-Lv, Partito comunista e Partito socialista. Secondo il quotidiano locale "Sud Ouest", il primo ministro, Edouard Philippe, avrebbe svolto un ruolo fondamentale nella finalizzare l'alleanza. Sia Philippe che Florian, infatti, provengono dalla stessa famiglia politica in quanto sono entrambi due ex fedelissimi dell'ex primo ministro Alain Juppé. A Strasburgo la sfida è tra la candidata del partito ambientalista Ee-Lv, Jeanne Barseghian (in testa al primo turno con il 27,88 per cento dei voti), la socialista Catherine Trautmann (19,78 per cento) e Alain Fontanel, de La République ne marche (19,86 per cento). Il partito del presidente Emmanuel Macron il 2 giugno scorso ha riaperto la corsa elettorale stringendo un'alleanza con i Repubblicani, rappresentati dal candidato Jean-Philippe Vetter (18,27 per cento). Dopo una lunga trattative, Trautmann e Barseghian hanno invece deciso di non allearsi. In questo modo Strasburgo diventa per En Marche una delle poche città in cui c'è una possibilità di vittoria.