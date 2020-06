Francia: elezioni municipali, le sfide nelle principali città al secondo turno (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Nantes la candidata del Partito socialista, Johanna Rolland (31,36 per cento al primo turno) e quella del partito ambientalista Ee-Lv, Julie Laernoes (19,58 per cento) hanno stretto un'alleanza in vista del 28 giugno, mettendo così in difficoltà la pretendente dei Repubblicani, Laurence Garnier (19,94 per cento). Valerie Oppelt, deputata e candidata de La République en marche (13 per cento dei voti) ha definito l'accordo stretto tra socialisti e verdi come "una vergogna", sostenendo che le due candidate non hanno nulla in comune. Nel capoluogo bretone Rennes, infine, la sinistra dovrebbe imporsi senza particolari problemi. Nathalie Appéré, sindaco uscente del Partito socialista, (32,78 per cento al primo turno), si è alleata con il candidato ambientalista di Ee-Lv Matthieu Theurier (25,37 per cento) rafforzando così la sua posizione contro la candidata de la République en marche, Carole Gandon (14,29 per cento), e quello di Diversa Destra (Dvd), Charles Compagnon (12,21 per cento). Il 2 giugno Appéré ha presentato al sua nuova lista, affermando in un comunicato che le principali sfide della città riguarderanno mobilità, solidarietà e lavoro. (Frp)