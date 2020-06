Decreto Rilancio: Cgil, Cisl e Uil chiedono incontro a Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le segreterie nazionali di Cgil, Cisl, Uil si sono riunite a Roma ed hanno deciso di richiedere un incontro al presidente del Consiglio Giuseppe Conte con il duplice obiettivo di esplicitare, da un lato le modifiche e i miglioramenti da apportare al decreto Rilancio, in discussione in Parlamento, a partire dalla proroga del blocco dei licenziamenti e del prolungamento degli ammortizzatori sociali e del sostegno al reddito, oltre alla certezza della ripresa dell'attività scolastica in sicurezza. Dall'altro, Cgil, Cisl e Uil rivendicano la realizzazione di un progetto condiviso e di un protocollo d'intesa con la partecipazione di tutte le forze sociali e produttive per la crescita e un nuovo sviluppo del Paese. (segue) (Com)