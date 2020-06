Decreto Rilancio: Cgil, Cisl e Uil chiedono incontro a Conte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le priorità su cui, secondo i sindacati, bisogna agire sono le seguenti: lo sblocco e la definizione di nuovi investimenti per realizzare le necessarie infrastrutture materiali e immateriali, comprese le reti digitali; una riforma fiscale complessiva a partire dal contrasto all'evasione; la definizione di una nuova politica industriale e di sviluppo ecosostenibile, anche con l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea per un nuovo modello di sviluppo che individui i settori e le attività strategiche per la crescita del Mezzogiorno e del Paese e per un'occupazione stabile e di qualità; la riforma degli ammortizzatori, politiche attive e contrasto alla precarietà; il rafforzamento delle politiche sociali - a partire da una legge sulla non autosufficienza -, dell'istruzione, della formazione, della sanità e della previdenza, con la conseguente valorizzazione del lavoro pubblico, da un lato, e delle pensioni dall'altro; il rinnovo dei Ccnl pubblici e privati, e conseguente detassazione degli incrementi contrattuali. (Com)