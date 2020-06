Ambiente: Cattaneo, in Lombardia approvata semplificazione procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Semplificare i procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientale (Aia) per i settori dell'industria dei metalli non ferrosi e degli allevamenti intensivi di pollame e suini, nel rispetto delle normative comunitarie e regionali. È questo l'obiettivo della delibera approvata dalla Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, in attuazione della Legge regionale 'Semplificazione 2020'. "In un momento di particolare difficoltà - spiega Cattaneo - Regione Lombardia è vicina alle esigenze delle imprese, guardando sempre alla tutela dell'ambiente. La semplificazione delle procedure, infatti, dovrà assicurare l'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili, nel rispetto delle tempistiche comunitarie. Il nostro obiettivo è poter garantire alle aziende la possibilità di operare con autorizzazioni in linea con le normative regionali e comunitarie e, allo stesso tempo, di poter effettuare gli interventi tecnici necessari con tempistiche congrue". La "Legge semplificazione" regionale, alla luce dell'attuale situazione emergenziale causata dal Covid 19, prevede specifiche disposizioni finalizzate a semplificare i procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali per i settori dell'industria dei metalli non ferrosi e degli allevamenti zootecnici, garantendo l'applicazione delle Bat (ossia le migliori tecniche disponibili) in conformità alla legislazione comunitaria. (segue) (Com)