Ambiente: Cattaneo, in Lombardia approvata semplificazione procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate (2)

- I contenuti della delibera impattano su una cinquantina di installazioni (di cui il 60 per cento collocato nella Provincia di Brescia) del settore dell'industria dei metalli non ferrosi, il cui termine per la conclusione dei riesami è giugno 2020, e circa 750 aziende del settore allevamenti (di cui l'80 per cento collocate nelle province di Brescia, Mantova e Cremona) il cui termine per la conclusione dei riesami è febbraio 2021; e sulle relative Autorità competenti (Province, Città Metropolitana) e di Controllo (Arpa). La delibera definisce la procedura amministrativa volta ad accelerare l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (Bat conclusion) nei procedimenti di riesame delle autorizzazioni, fornendo alle Autorità competenti (Province e Città Metropolitane) le modalità per verificarne lo stato di applicazione; il rilascio e la messa a disposizione del pubblico del provvedimento autorizzativo, con cui sarà data evidenza del quadro complessivo delle BAT applicate e degli eventuali interventi di adeguamento, con le relative tempistiche di attuazione; il coordinamento della procedura sia con i procedimenti di riesame da avviare sia con quelli in corso. (Com)