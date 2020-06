Finlandia: partito Veri finlandesi espelle deputato per commenti razzisti su George Floyd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo parlamentare del partito Veri finlandesi (Fp) ha deciso di espellere il deputato Ano Turtiainen, dopo una serie di messaggi razzisti pubblicati da quest’ultimo sui social. Come riferisce l’emittente “Yle”, Turtiainen aveva denigrato in un messaggio su Twitter George Floyd, ucciso la scorsa settimana a Minneapolis dalla polizia locale. Diverse denunce sono giunte alla polizia finlandese in merito al tweet, poi cancellato dallo stesso deputato di Fp. Il presidente del gruppo parlamentare dei Veri finlandesi ha in ogni caso annunciato l’espulsione di Turtiainen per il comportamento inappropriato. (Sts)