Montenegro-Croazia: ministro Esteri croato in visita a Podgorica, focus su cooperazione

- Il ministro degli Esteri della Croazia, Gordan Grlic Radman, ha effettuato oggi una visita ufficiale in Montenegro. Secondo quanto riporta l'emittente di Podgorica "Rtcg", il ministro ha avuto una serie di incontri con le massime cariche dello Stato montenegrino, a cominciare dal presidente Milo Djukanovic con cui ha discusso dei rapporti bilaterali e della cooperazione fra i due paesi. "Non ci possono essere pace, stabilità e progresso nella regione (dei Balcani occidentali) senza un'integrazione di quest'ultima nell'Unione europea", ha dichiarato Djukanovic aggiungendo che il Montenegro intende farsi promotore dei valori europei nella regione con ancora maggiore determinazione e impegno nelle riforme che sta attuando. Djukanovic ha poi ringraziato la Croazia per il sostegno al percorso europeo di Podgorica e della regione, osservando che la presidenza croata di turno dell'Ue è avvenuta in "condizioni estremamente difficili" a causa dello scoppio della pandemia da coronavirus. (segue) (Seb)