Ue: Mattarella, apprezzamento per ulteriori decisioni della Bce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di un colloquio con il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso grande apprezzamento per le ulteriori decisioni assunte dalla Banca centrale europea. Lo si apprende da una nota del Quirinale. Sotto la guida della sua presidente Christine Lagarde, si legge nella nota, la Bce prosegue un’azione che, insieme a quella della Commissione europea, sostiene con efficacia l’impegno per la ripresa delle economie dei paesi dell'Unione colpite dagli effetti della pandemia, rafforza l’Eurozona e il ruolo delle istituzioni europee. (Com)