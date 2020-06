Ue: Conte, criteri condivisi per ripristino movimenti alle frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritorno dell’Unione europea alla normalità richiede, sui movimenti alle frontiere, criteri condivisi, trasparenza e pieno coordinamento. Lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte, confermando tramite il proprio profilo Twitter di aver inviato con questo obiettivo, insieme all'omologo spagnolo Pedro Sachez, una lettera alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Secondo quanto affermato in precedenza da Sanchez, sempre tramite Twitter, l'abolizione delle frontiere in Europa deve avvenire "in modo coordinato, sulla base di criteri comuni e trasparenti". Per Sanchez l'obiettivo della lettera inviata insieme a Conte alla Von der Leyen è quello di "rendere sicura la transizione verso la nuova normalità in Europa".(Res)