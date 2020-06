Fase 2: Musumeci, l'epidemia non è finita, siciliani contino sulle loro forze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una visita operativa". Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, ha definito la giornata passata tra Agira e Leonforte, i due centri dell'Ennese che si sono trovati coinvolti nell'emergenza provocata dal Covid: il primo, per essere stato teatro del focolaio che ha obbligato a dichiararlo "zona rossa" per oltre un mese, il secondo, perché ospita il presidio sanitario più vicino a quell'area. Musumeci ha detto: "Questa provincia fortemente colpita dall'epidemia ha bisogno di guardare al futuro e diventa necessario, dunque, individuare subito quali siano le emergenze essenziali, sia quelle che deve affrontare la Regione, sia quelle che invece sono di competenza dello Stato, in modo che ognuno faccia la propria parte". E ha aggiunto: "Noi abbiamo le idee chiare come dimostra la legge finanziaria che abbiamo predisposto e che prevede interventi per quasi tutti i settori produttivi. Qui, in particolare, su proposta del primo cittadino stiamo valutando la possibilità di realizzare una scuola media anti-Covid. Questa è una città ricca di storia, ma che ha anche uno zaino pieno di futuro e noi abbiamo il dovere di valorizzarlo fissando gli obiettivi, cercando le risorse e realizzando una proficua collaborazione tra le istituzioni". (segue) (Ren)