Coronavirus: nessun nuovo caso a Pomezia, 47 i cittadini guariti

- Situazione stabile a Pomezia negli ultimi giorni, dove non si registra nessun nuovo caso positivo al Covid-19. Sono 47 i cittadini guariti nel Comune. Ad oggi rimangono 12 le persone positive al Coronavirus di cui 2 ricoverate presso strutture sanitarie e 10 in isolamento domiciliare. Sono 6 i concittadini posti in isolamento domiciliare preventivo (non positivi). "Continuiamo a monitorare la situazione in città – commenta il sindaco Adriano Zuccalà – e a dialogare con gli Enti sovra-comunali per mettere in campo le più efficaci misure di sostegno e rilancio. Confido nel senso di responsabilità dei nostri concittadini per una ripartenza in piena sicurezza: ognuno deve essere il controllore di se stesso. Tornare indietro e vanificare quanto fatto finora rischia di compromettere non solo la salute della nostra collettività con nuovi possibili focolai, ma anche la ripresa economica delle nostre attività produttive e commerciali". (Com)