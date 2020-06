Imprese: Cdp, al via lavori commissione vigilanza con audizione di presidente e Ad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno preso il via i lavori della commissione parlamentare di vigilanza per la gestione separata di Cassa depositi e prestiti (Cdp) dopo l’elezione dell’ufficio di presidenza lo scorso 12 maggio, che ha nominato come presidente il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni e come vicepresidente Nunzio Angiola del gruppo Misto. Stando al relativo comunicato stampa, si è svolta ieri l’audizione del presidente e dell’amministratore delegato di Cdp, Giovanni Gorno Tempini e Fabrizio Palermo, che sono stati ascoltati su un aggiornamento del Piano industriale 2019-2021 con particolare riferimento all’andamento della raccolta postale e alle linee di attività relative al ruolo di Cdp nell’ambito dell’emergenza Covid-19. Al termine dell’audizione, prosegue la nota, Giacomoni ha letto il telegramma di auguri per la sua elezione inviato dalla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha sottolineato come il “prestigioso incarico consentirà di rendere pienamente operativo uno strumento di controllo strategico per il nostro parlamento” con la certezza che la “sensibilità istituzionale e la consolidata esperienza politica e professionale” di Giacomoni gli consentiranno di “svolgere al meglio questo mandato”. Sempre ieri, la commissione ha anche proceduto alla nomina del segretario per gli affari riservati, il consigliere di Stato Luigi Massimiliano Tarantino. (Com)