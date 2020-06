Messico: a maggio calo record nella produzione auto, -93,7 per cento su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da gennaio a maggio, nel paese sono state assemblate 934.234 auto, il 43,2 per cento in meno di quanto fatto nello stesso periodo del 2019. La contrazione si è riflessa nel volume delle esportazioni: a maggio sono state vendute oltre confine solo 15.088 macchine, il 95 per cento in meno rispetto al quinto mese del 2019. La compagnia in questo senso più attiva è stata la giapponese Nissan, che dal paese nordamericano ha fatto uscire un totale di 3.401 vetture, seguita dalla Toyota con 2.772 auto e dalla Ford (2.347). Le machine esportate in totale nel 2020, a tutto maggio, sono state 822.246, con un calo del 42,4 per cento sull'analogo periodo del 2019. (Mec)