Spagna: la Catalogna chiede 15 miliardi di euro a Madrid per ripresa dopo Covid-19

- La comunità autonoma della Catalogna chiederà al governo centrale spagnolo 15 miliardi di euro per fare fronte alle conseguenze economiche legate alla pandemia del Covid-19. Lo ha annunciato oggi il presidente della comunità autonoma della Catalogna, Quim Torra, nel corso di una visita istituzionale a El Masnou (Barcellona). L'importo comprende i 5 miliardi di euro di costi aggiuntivi causati dal Covid-19 a livello sanitario ed altri 5 miliardi di aiuti che il governo del premier spagnolo, Pedro Sanchez, si è impegnato a chiedere per la Catalogna all'Unione europea mediante il Meccanismo europeo di Stabilità (Mes). Torra, inoltre, ha chiesto che l'obiettivo per il deficit della Catalogna per il 2020 sia portato dallo 0,2 per cento all'1 per cento, in modo da permettere alla regione di sbloccare altri 2,5 miliardi di euro. Nel corso della visita a El Masnou, il presidente della Catalogna ha detto di aspettarsi una "risposta rapida" alle sue richieste, rammaricandosi del fatto che fino ad ora buona parte di esse non siano state accettate dal governo di Madrid. (Spm)