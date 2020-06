Irlanda: premier Varadkar, allentamento restrizioni significa che estate non andrà perduta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro irlandese Leo Varadkar ha dichiarato che "l'estate non andrà perduta" annunciando l'allentamento delle misure restrittive. Lo riporta il quotidiano irlandese "Irish Times". Varadkar ha spiegato che la tabella di marcia per riaprire il paese verrà accorciata e accelerata. "Un nuovo giorno si avvicina", ha detto il premier irlandese. Il programma di allentamento delle misure restrittive, inizialmente in cinque fasi, è stato ridotto a quattro fasi. Da lunedì inizia la fase due, e ci si può muovere all'interno della propria contea o fino a 20 chilometri dalla propria abitazione. Queste restrizioni verranno abolite il 29 di giugno. Inoltre gruppi di massimo sei persone possono incontrarsi sia all'aperto che al chiuso, mentre gruppi di massimo 15 persone possono incontrarsi all'aperto per fare sport. I funerali possono svolgersi in presenza 25 persone al massimo. Le biblioteche pubbliche riapriranno lunedì, così come i parchi per bambini e i campi estivi. (segue) (Rel)