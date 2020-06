Irlanda: premier Varadkar, allentamento restrizioni significa che estate non andrà perduta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli atleti professionisti possono tornare ad allenarsi. Nonostante l'allentamento delle misure restrittive, il premier irlandese ha ricordato che lavorare da casa deve rimanere la norma. Da lunedì riaprono anche i negozi, con dei turni di apertura riservati agli anziani e alle persone più vulnerabili. Il premier irlandese ha sottolineato come la responsabilità personale diventerà ancora più importante in questa seconda fase. "Come disse Cicerone, la salute delle persone dovrebbe essere la legge suprema. Iniziare la fase due da lunedì è sicuro ed è possibile grazie ai sacrifici considerevoli da voi fatti per combattere la trasmissione del virus", ha detto Varadkar agli irlandesi. "Stiamo facendo progressi. Stiamo procedendo nella direzione giusta e ci siamo guadagnati il diritto di essere positivi riguardo al futuro", ha dichiarato il premier. (Rel)