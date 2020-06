Coronavirus: Trano, risparmi italiani impiegati per rimettere in moto economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'emergenza coronavirus e la crisi economica "lo sforzo chiesto dal governo a Cassa depositi e prestiti è enorme. Cdp ha subito attivato e sta attivando forme massicce di supporto alle imprese e agli enti territoriali". Lo afferma, in una nota, Raffaele Trano, membro della Commissione di vigilanza su Cassa depositi e prestiti. "Non bisogna però dimenticare che quel denaro è il frutto dei risparmi postali degli italiani, che da sempre Cassa depositi e prestiti gestisce - continua -. Tanto che su un attivo al 31 dicembre scorso di ben 449 miliardi di euro, 265 miliardi provengono da tali risparmi. Vista la forte incertezza del momento è così ancor più importante che quelle somme vengano investite nel modo più sicuro, remunerativo e allo stesso tempo utile a rimettere in moto l'economia. E sarà mia cura analizzare a fondo l'operato di Cdp nell'ambito dell'emergenza Covid, verificando i risultati sinora ottenuti e prestando particolare attenzione ai prossimi passi da compiere. Secondo il Mef, azionista di maggioranza di Cassa depositi e prestiti, del resto il pil subirà quest'anno una riduzione dell'8 per cento, che per il Fondo monetario nazionale sarà invece addirittura del 9,1 per cento e per la Commissione europea del 9,5 per cento".(Com)