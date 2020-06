Ue: Sileri (M5s), soldi per Ssn devono arrivare anche da Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute, ritiene che "i soldi per il servizio sanitario nazionale devono arrivare anche dall'Europa" e ospite di "In Vivavoce" su Rai Radio1 ha continuato: "Abbiamo bisogno di una programmazione a lungo termine. Basta con l'utilizzo dei soldi per tamponare delle situazioni. Serve qualcosa di strutturale. Dobbiamo anche, oltre che assumere, impedire la fuga dal Sistema sanitario nazionale. Nell'immediato abbiamo messo diversi miliardi per il servizio territoriale per gli ospedali. Ma questo è il primo passo. Serviranno investimenti per molti miliardi. Almeno 20, 25 miliardi nei prossimi anni". (Rin)