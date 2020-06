Usa: Trump esulta per la ripresa dell’occupazione, “ora riaprire tutto”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia degli Stati Uniti si sta riprendendo dalla crisi originata dalla pandemia di coronavirus, ma ora tutte le misure restrittive vanno lasciate alle spalle. Così il presidente Donald Trump ha accolto con favore gli ultimi, inattesi dati sull’occupazione: secondo il dipartimento del Lavoro, nel mese di maggio gli Usa hanno guadagnato 2,5 milioni di posti di lavoro e il tasso di disoccupazione è sceso al 13,3 per cento dal 14,7 di aprile. “È il risultato del lavoro che stiamo facendo”, ha spiegato Trump nel corso di un evento al Giardino delle rose della Casa Bianca. Nel suo intervento, il presidente Usa è tornato a criticare i governatori che continuano a tener chiuse le attività economiche per contenere i contagi. “Non so perché continuino a con la serrata. Vogliamo che tutto questo finisca”, ha affermato. Parole che arrivano a poche ore da una conferenza stampa che Joe Biden, con ogni probabilità candidato democratico alle elezioni presidenziali del prossimo 3 novembre, terrà proprio sulla situazione economica del paese.(Nys)