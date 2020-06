Coronavirus: Violi (M5s) su dimissioni Baffi, basta teatrini, ora totale trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dario Violi, consigliere regionale del M5S Lombardia, commenta in una nota le dimissioni di Patrizia Baffi da Presidente della Commissione d'inchiesta Covid-19 della Regione Lombardia: "Apprendiamo delle dimissioni di Patrizia Baffi, siamo lieti che abbia capito che non era possibile presiedere una Commissione d'inchiesta senza la presenza dei principali gruppi di minoranza. Ringrazio Patrizia Baffi per il passo indietro e per il senso istituzionale. Invitiamo la maggioranza a mettere fine ai teatrini e a procedere con l'elezione di un nuovo Presidente che sia veramente espressione della volontà delle minoranze è che possa garantire totale trasparenza". (Com)