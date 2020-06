Trasporti: manifestazione a Circo Massimo e lavori in via de Merode, gli eventi dei prossimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, dalle 15 alle 19, al Circo Massimo è in programma una manifestazione politica. Possibile deviazione dei bus in caso di chiusura di via dei Cerchi, via Ara Massima di Ercole, via del Circo Massimo, via Santa Maria in Cosmedin e via Petroselli. È quanto rende noto, in un comunicato, Roma Servizi per la Mobilità. "Inizieranno lunedì 8 giugno - aggiunge - i lavori per il rifacimemto del manto stradale su via Casale de Merode. Fino al termine del cantiere la strada sarà parzialmente chiusa al traffico con senso unico di marcia tra via Odescalchi e via dell'Annunziatella. Bus deviati". (Com)