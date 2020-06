Afghanistan: primi attacchi aerei Usa contro talebani dopo fine cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno lanciato i loro primi attacchi aerei contro i talebani in Afghanistan dalla fine del cessate il fuoco tra il gruppo islamista e le forze di sicurezza afgane terminato la scorsa settimana. Lo ha annunciato il portavoce delle forze armate statunitensi, Sonny Legget, in un messaggio su Twitter. "Questi sono stati i primi attacchi aerei statunitensi contro (i talebani) dal cessate il fuoco dell'Eid", ha scritto Legget. "Ribadiamo: tutte le parti devono ridurre la violenza per consentire il processo di pace", ha aggiunto. Oggi dieci esponenti delle forze di sicurezza afgane sono rimasti uccisi in un attacco contro un veicolo Humvee, condotto dai talebani, secondo quanto riferito dal ministero dell’Interno di Kabul. I talebani hanno annunciato un cessate il fuoco unilaterale di tre giorni con le forze afgane che si è concluso il 26 maggio in occasione della festa di Eid al Fitr. A seguito del cessate il fuoco si è assistito nel paese a un calo costante delle violenze, con il governo di Kabul che si è detto disponibile ad avviare colloqui di pace. Washington ha firmato lo scorso 29 febbraio a Doha, in Qatar, un accordo con i talebani in cui si è impegnata a ritirare tutte le truppe statunitensi in cambio di garanzie di sicurezza nel tentativo di aprire la strada ai negoziati tra le parti afghane in guerra. In questi mesi i talebani si sono ampiamente astenuti dal lanciare grandi attacchi nelle città afgane da quando è stato firmato l'accordo, ma hanno continuato a prendere di mira le forze di sicurezza afgane. In base all'accordo, che escludeva il governo afghano, Washington e i militanti affermavano che si sarebbero astenuti dall'attaccarsi a vicenda.(Res)