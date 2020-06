Imprese: Simest a maggio raddoppia sui finanziamenti agevolati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di maggio Simest ha raddoppiato il suo sostegno alle imprese italiane (soprattutto Pmi) che operano anche con l’estero: la società, che insieme a Sace costituisce il polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo Cassa depositi e prestiti (Cdp), ha contrattualizzato ben 115 operazioni di finanziamento agevolato per quasi 32 milioni di euro, contro i 17 milioni di aprile. Stando al relativo comunicato stampa, si tratta di un’iniezione diretta di liquidità grazie alla quale 88 imprese italiane potranno rafforzare la propria capacità competitiva internazionale. Di queste aziende, prosegue la nota, 22 sono lombarde, 20 venete, dieci campane, nove laziali, otto abruzzesi, quattro emiliane, quattro toscane, tre marchigiane, due piemontesi, due pugliesi, una del Trentino-Alto Adige, una del Friuli Venezia Giulia, una ligure e una siciliana. Sono invece 22 i paesi oggetto dei progetti di internalizzazione: Albania, Algeria, Argentina, Brasile, Canada, Cina, Costa Rica, Emirati Arabi, Kosovo, India, Marocco, Moldavia, Pakistan, Russia, Serbia, Singapore, Stati Uniti, Sudafrica, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina. Per quanto riguarda, infine, la tipologia di finanziamento, 58 operazioni si riferiscono allo strumento “Fiere, mostre e missioni di sistema”, grazie al quale le imprese possono coprire tutte le spese relative alla partecipazione a questo tipo di eventi e far conoscere il proprio marchio e i propri prodotti nel mondo. Il secondo finanziamento scelto è stato “Patrimonializzazione”, che consente alle Pmi che esportano di ottenere liquidità a medio lungo termine, in maniera diretta, a tasso agevolato e senza vincolo di destinazione. Le altre operazioni hanno riguardato i finanziamenti “Inserimento sui mercati esteri”, che copre le spese per l’apertura di una prima struttura commerciale all’estero; ”E-Commerce”, che apre alle imprese la strada del commercio elettronico; “Temporary export manager” che finanzia l’inserimento in azienda di una figura professionale specializzata per il tempo necessario alla realizzazione del progetto di sviluppo internazionale; e “Studi di Fattibilità” che consente all’impresa di valutare l’opportunità di effettuare investimenti commerciali o produttivi. (Com)