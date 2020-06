Repubblica Ceca: fonti stampa, i diplomatici russi espulsi lasceranno Praga il 7 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due diplomatici russi che la Repubblica Ceca ha deciso di espellere in relazione alla presunta minaccia di avvelenamento ai danni di politici locali praghesi lasceranno il paese il 7 giugno. E' quello che una fonte diplomatica ha rivelato al portale "Sputnik". Il premier ceco Andrej Babis ha dato notizia dell'espulsione in conferenza stampa con il ministro degli Esteri Tomas Petricek, citando "informazioni e prove raccolte dai servizi di informazione e sicurezza (Bi)" secondo le quali il caso è figlio "di una lotta interna al personale dell'ambasciata russa a Praga. Un suo membro ha inviato ai nostri servizi informazioni false su un presunto attacco a politici cechi". "Sputnik" precisa che i diplomatici espulsi sono Andreij Konchakov, direttore del Centro russo per la scienza e la cultura di Praga, e un membro del personale di cui si conosce solo il cognome, Rjbakov. (Vap)