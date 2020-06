Ambiente: Crippa (M5s), Movimento celebra ogni giorno il pianeta con azioni concrete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle è nato con la stella della difesa dell'ambiente, si è sempre battuto e continuerà a battersi, in ogni sede, per tutelare il nostro pianeta. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il capogruppo del M5s alla Camera, Davide Crippa, in occasione della Giornata mondiale dell'Ambiente. Giornate come queste "hanno senso se celebrate ogni giorno con azioni concrete, che iniziano dai nostri comportamenti individuali e proseguono con proposte da portare nella gestione della cosa pubblica come, da anni, fa il Movimento 5 stelle. Parliamo di provvedimenti volti alla decarbonizzazione e defosilizzazione dell'economia, promuovendo efficienza energetica, fonti rinnovabili o mobilità sostenibile, come l'ecobonus al 110 per cento, piani energetici ambiziosi per superare prima il carbone e poi gradualmente le altre fonti fossili, o il bonus per l'acquisto di auto elettriche, biciclette e gli investimenti per la manutenzione del territorio e la mobilità sostenibile. Oltre ad azioni per l'economia circolare per ridurre i rifiuti e puntare sul recupero di materia", si legge. "Serve una strategia per fermare il consumo di suolo, puntando su un'edilizia di qualità che miri al recupero dell'esistente, con la rigenerazione urbana, la riqualificazione energetica e anti sismica degli edifici. Occorre lavorare alla forestazione urbana delle nostre città e comunità. Sono solo alcuni esempi". Secondo Crippa "l'ambiente è la nostra grande casa comune. L'emergenza Covid ha messo in evidenza tutte le nostre fragilità e la necessità di una transizione ecologica dell'economia e della società. Per questo la ripartenza può avere una sola via: una economia che metta al centro la tutela dell'ambiente e uno sviluppo in armonia con la natura". (Rin)