Decreto Rilancio: Gadda (Iv), aziende agricole a rischio, liquidità con meno burocrazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Gadda solo con maggiore coraggio si potrà potenziare anche il turismo di prossimità, per il rilancio dei nostri territori e il benessere dei cittadini che sono stati chiusi in casa nei mesi del lockdown. Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente, dedicata alla biodiversità. "Il covid ha messo in luce le fragilità del nostro sistema produttivo e determinato profondi mutamenti nelle abitudini di acquisto e di consumo dei cittadini, nelle filiere e nei mercati di sbocco delle nostre produzioni. Questo avrà ripercussioni per lungo tempo. Abbiamo visto anche quanto il nostro Paese non sia in grado di coprire la domanda interna in molti settori, e bisogna potenziare la capacità delle nostre filiere di eccellenza di svilupparsi. È per questo motivo che la nostra agricoltura e il nostro agroalimentare devono trovare il protagonismo necessario per imboccare, in modo più convinto di quanto si sia fatto fino ad ora, la strada dell'innovazione e della sostenibilità", aggiunge. (Rin)