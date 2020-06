Russia: "Russia Today" replica ad etichettatura media statali di Facebook

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' tempo che i governi prendano misure efficaci nei confronti di Facebook. È il commento dell'ufficio stampa del network "Russia Today", all'avvio della etichettatura su Facebook dei media di proprietà statale. "In molti paesi in cui operano gli uffici editoriali di Sputnik, Facebook è noto per il pregiudizio politico e la censura, che spesso contraddice direttamente le leggi locali per la protezione della libertà di parola. Crediamo che sia tempo che i governi prendano misure efficaci, tra cui sanzioni, per regolare il lavoro di questo social network. È tempo di porre fine alle restrizioni alla libertà di parola che gli Stati Uniti ci impongono di fatto attraverso il monopolio delle informazioni dei social network", ha dichiarato il servizio stampa di "Rossija Segodnja". In precedenza di è appreso che Facebook dal 4 giugno avrebbe iniziato a contrassegnare le pagine delle società dei media, che sono completamente o parzialmente controllate dalle autorità statali. Il social network marcherà il russo "Sputnik", la TV iraniana e la cinese "Xinhua News". In tutto saranno marcate 200 pagine. Allo stesso tempo, come affermato dal direttore del dipartimento delle politiche di sicurezza informatica del social network, Nathaniel Gleicher, non saranno contrassegnati i media statunitensi, in quanti indipendenti dal punto di vista editoriale.(Rum)