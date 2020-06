Economia: Bankitalia, nel 2020 investimenti in calo del 15 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incertezza sulle prospettive dell’attività economica determinerà in Italia un calo degli investimenti pari al 15 per cento nel 2020: una diminuzione che verrebbe recuperata per circa due terzi nel biennio successivo. Lo si apprende dalle proiezioni macroeconomiche per l’Italia elaborate dagli esperti della Banca d’Italia relativamente al triennio 2020-2022. Stando alla nota, le esportazioni di beni e servizi si ridurrebbero di quasi il 16 per cento nel 2020, riflettendo l’andamento della domanda estera e il sostanziale arresto nell’anno in corso dei flussi turistici internazionali, per poi tornare a crescere nei due anni seguenti. Una dinamica simile, si legge nel documento, verrebbe osservata anche per le importazioni. È poi atteso un calo anche in termini di occupazione, che se misurata in termini di ore lavorative registrerebbe una diminuzione pari a quasi il 10 per cento, per poi recuperare metà della caduta nel 2021. Il numero di occupati, prosegue la nota, si ridurrebbe tuttavia in maniera più contenuta (intorno ai quattro punti percentuali nel 2020) per effetto dell’esteso ricorso alla Cassa integrazione guadagni. (Com)