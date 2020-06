Cerveteri: Multiservizi pubblica report su attività verde pubblico di marzo aprile e maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Multiservizi caerite torna a pubblicare i report mensili dell'attività svolta. Da oggi il report mensile torna ad essere online e ad essere pubblicati sono i report dei mesi di marzo, aprile e maggio. Il report di marzo conta 85 interventi relativi al taglio erba e raccolta rifiuti. La zona più interessata dagli interventi è stata Cerenova (34,1 per cento) mentre il totale delle ore lavorate è stato di 607. Ad aprile gli interventi sul verde sono stati 168, tutti relativi a taglio erba, taglio erba cunette, raccolta rifiuti. Il totale ore uomo è salito a 779, il 52,8 per cento della quali a Cerveteri. Nel mese di maggio, con l'avvio della fase 2 la Multiservizi caerite ha ripreso a lavorare con intensità. Gli interventi sul verde sono stati 257 (54,1 per cento a Cerveteri), anche qui taglio erba cigli marciapiedi, raccolta rifiuti, taglio erba cunette, pulizia spiagge. Quanto alle ore uomo lavorate il totale 1.634, oltre il 45,7 per cento svolte a Cerveteri. Lo comunica in una nota l'Ufficio Stampa di Multiservizi caerite. (Com)