Turismo: Di Maio, 15 giugno sia “D-Day” per la ripartenza in Europa

- Il 15 giugno può essere il D-Day per la ripartenza del turismo europeo: lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando dall’ambasciata italiana a Berlino al termine della sua visita nella capitale tedesca. Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Mass, ha ribadito Di Maio, ha assicurato che dal 15 giugno i turisti tedeschi potranno venire Italia e questo rappresenta un segnale importante per la ripartenza del settore. “Una delle eccezioni è l’Austria”, ha osservato Di Maio, sottolineando che è in contatto con le autorità di Vienna e che l’Italia dal punto di vista epidemiologico “ha tutte le carte in regola” per essere inclusa nelle riaperture dei confini come gli altri paesi europee. Il ministro degli Esteri ha rinnovato la sua richiesta per la “reciprocità” e “rispetto” per l’Italia per cui “se noi apriamo agli altri anche gli altri devono aprire a noi”. Di Maio ha lasciata aperta la possibilità di un’apertura da parte dei singoli paesi “con i loro tempi” e ha spiegato che domani parlerà di questo tema nella sua visita a Lubiana. “Allo stesso modo martedì sarò in Grecia”, ha detto Di Maio, “fermo restando” che il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias “mi ha assicurato già qualche giorno fa” in un colloquio telefonico che Atene è al lavoro per la riapertura. (segue) (Pav)