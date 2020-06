Turismo: Di Maio, 15 giugno sia “D-Day” per la ripartenza in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Di Maio, la riapertura delle frontiere non è un tema che riguarda solo l’Ue, ma anche l’intera area Schengen Plus, quindi anche Svizzera e Regno Unito. In propositivo, Di Maio ha detto di essere stato appena contattato dall’omologo svizzero, il quale gli ha comunicato la notizia che dal 15 giugno riapriranno le frontiere tra Italia e Svizzera. Un altro discorso “più complicato”, ha concluso il titolare della Farnesina, sarà poi l’apertura al resto del mondo, visto che ci sono ancora situazioni più complesse per quanto riguarda la diffusione del Covid-19 in alcune aree fuori dall’Europa. (Pav)