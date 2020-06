Canada: Bombardier taglierà 2.500 posti di lavoro a causa della crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia canadese Bombardier, produttore di aerei privati e treni, taglierà 2.500 posti di lavoro a causa della crisi legata alla pandemia di coronavirus, pari a circa l’11 per cento della sua forza lavoro. Lo ha reso noto il presidente di Bombardier Aviation, David Coleal, in una nota al personale. “Siamo di fronte alla difficile decisione di ridimensionare i nostri affari, considerando sia i danni subita dalla catena di rifornimenti sia dalle previsioni dell’industria nel suo complesso, che vedono una contrazione di circa il 30 per cento del volume d’affari a causa della pandemia”, si legge nel documento. Quello dell’aviazione civile è uno dei settori più colpiti dalla crisi a causa della combinazione dello stop ai voli e del taglio della produzione da parte dei costruttori. Bombardier dispone di circa 60 mila impiegati in totale e i tagli dovrebbero consentire un risparmio di circa 40 milioni di dollari. L’azienda, che ha smesso di accettare commesse nel campo dell’aviazione civile, ha anche in progetto la vendita del suo ramo ferroviario alla compagnia francese Alstom per oltre 7 miliardi di dollari, affare che trasformerebbe Bombardier in mero costruttore di jet privati. (Nys)